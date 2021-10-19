مصرع 41 شخصا جراء فيضانات بعدة مناطق في الهند... فيديو

لقي 41 شخصا مصرعهم جراء الفيضانات التي ضربت مناطق مختلفة في الهند، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

القاهرة - سبوتنيك. وذكرت صحيفة "هيندوستان تايمز" الهندية، أن 41 شخصا لقوا مصرعهم جراء الفيضانات التي ضربت ولاية كيرالا جنوبي الهند، وولاية أوتارانتشال شمالي البلاد، ومناطق أخرى.

Incessant heavy rains have caused floods and landslides in Nainital. The hill station has been cut off from the rest of Uttarakhand. Find out more. #ITVertical #NewsMo #Nainital #Uttarakhand #Rainfall pic.twitter.com/6KDAyWA0XP — IndiaToday (@IndiaToday) October 19, 2021

وأوضحت الصحيفة أن الأمطار الغزيرة أسفرت عن فيضانات أودت بحياة 35 شخصا في ولاية كيرالا، و4 في ولاية أوترانتشال، وشخصين في ولايتي هيماتشال براديش، والبنغال الغربية.

وشكلت حكومة ولاية كيرالا لجنة لمراقبة الأوضاع في الولاية وإخطار مسؤولي المنطقة بإعادة فتح السدود، وتنظيم أعمال الإغاثة في المناطق المتضررة والمعرضة للخطر. حسبما أفادت قناة "إيه.بي.بي" الهندية.

وحث رئيس حكومة ولاية كيرالا، بيناراي فيجايان، السكان الذين يعيشون بالقرب من السدود في الولاية، على البقاء في حالة تأهب، حيث تخطط الحكومة لفتح مجرى السدود بما في ذلك تلك الموجودة على نهري إيدوكي وبامبا.

وطلب وزير الصناعة في حكومة الولاية، بي راجيف، دعم المنظمات غير الحكومية في الإجراءات التي تتخذها الحكومة للحد من أضرار الفيضانات.

وتشهد الهند هطول أمطار غزيرة في مناطق مختلفة، فيما أعلنت إدارة الأرصاد الجوية الهندية حالة الطوارئ وسط توقعات بزيادة غزارة الأمطار خلال الأيام المقبلة.

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