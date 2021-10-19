كوريا الشمالية تثير الفزع... 3 أجهزة استخبارات تجتمع وأمريكا تؤكد التزامها بالدفاع

اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية الإطلاق الصاروخي الأخير لكوريا الشمالية تهديدًا للمنطقة، مطالبة إياها بالكف عن الاستفزازات والعودة إلى الحوار.

وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة يونهاب الكورية بأن واشنطن تدين هذا الإطلاق الصاروخي، مشددا على التزام بلاده الصارم بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان.

وأطلقت كوريا الشمالية في وقت سابق من اليوم صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه البحر الشرقي، وفقًا لما ذكرته هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية.

واجتمع رؤساء وكالات الاستخبارات لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان اليوم الثلاثاء في سيئول، حيث ناقشوا إطلاق كوريا الشمالية الأخير للصاروخ.

وتبادل رؤساء وكالات الاستخبارات الآراء بصراحة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك مثل الوضع في شبه الجزيرة الكورية والقضايا العالقة بين الدول الثلاث، كما تبادلوا المعلومات وقيموا الوضع فيما يتعلق بإطلاق كوريا الشمالية الأخير للصاروخ الباليستي قصير المدى.

وقد عرض المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون كوريا الشمالية سونغ كيم أمس الاثنين مرة أخرى الاجتماع مع كوريا الشمالية دون أي شروط مسبقة بعد اجتماعه الثنائي مع نظيره الكوري الجنوبي نوه كيو-دوك في واشنطن.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، قوله إن "تطوير الأسلحة ضروري لمواجهة السياسات الأمريكية العدائية والحشد العسكري الكوري الجنوبي".