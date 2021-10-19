رصد دبابة "تي-55" المحدثة خلال المعارك في إثيوبيا... فيديو وصور

تناقل رواد لمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وصورا لدبابة من طراز"تي-55" المحدثة في الاشتباكات الأخيرة في المنطقة القريبة من مدينة فيجيل تينا بولاية أمهرة الإثيوبية.

وطرأت بعض التعديلات على هيكل الدبابة السوفيتية، تم تثبيت الحماية الديناميكية للجزء الأمامي، بالإضافة إلى تركيب المدافع الرشاشة الصينية المضادة للطائرات من عيار 12.7 ملم من النوع 85.

The TDF are also utilizing captured tanks in fighting. This one from Wegel Tena. A T-55. pic.twitter.com/N6VFF8b0Iv — Ethiopia Map (@MapEthiopia) October 18, 2021

وكان الصراع في تيغراي قد تفجرت شرارته بشدة، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، بعدما توعد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بالرد على ما قال إنها هجمات للجبهة على معسكرات للجيش الفيدرالي.

وحذرت الأمم المتحدة من أن نحو 400 ألف شخص في تيغراي "يعانون من المجاعة"، كما أفاد المدير الإقليمي لشرق أفريقيا في برنامج الأغذية العالمي مايكل دانفورد بأن خطر مجاعة يهدد المدنيين في إقليمي عفر وأمهرة بسبب النزاع.