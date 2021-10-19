أذربيجان تطلق سراح 5 أسرى أرمن بعد وساطة روسية

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إن أذربيجان أطلقت سراح خمسة أسرى أرمن، حيث أعيدوا إلى بلادهم، بعد وساطة موسكو.

موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "اليوم، التاسع عشر من شهر أكتوبر/ تشرين الأول، أطلقت السلطات الأذربيجانية - بوساطة روسية - سراح خمسة أسرى أرمن، نُقلوا إلى يريفان على متن طائرة تابعة للقوات الجوية الروسية".

يتبع...