السلطات الأمريكية تؤكد إجراء تفتيش لمنزل يفترض أنه لملياردير روسي

أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إجراء تفتيش لمنزل في واشنطن، يُفترض أنه لرجل الأعمال الروسي أوليغ ديريباسكا.

واشنطن - سبوتنيك. وقالوا في فرع مكتب التحقيقات الفدرالي بواشنطن: "نستطيع أن نؤكد إجراء تفتيش بإذن من المحكمة، لمنزل يقع على هذا العنوان".

ووفقا للوثائق العقارية لمقاطعة كولومبيا، فإن المنزل المسجل في "ديلاوير" مملوك لشركة "هيستيا انترناشونال إل إل سي".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست"، قد كتبت في وقت سابق، نقلاً عن مصادر، أن هذه الشركة مرتبطة بـ ديريباسكا.

وبحسب الوثائق العقارية، تم شراء المنزل في مايو/أيار 2006 مقابل 15 مليون دولار، وتقدر قيمته الحالية، بالإضافة إلى مساحة من الأرض، بحوالي 16 مليون دولار.

وفي السياق، نفى ممثل رجل الأعمال الروسي أوليغ ديريباسكا، ملكية الأخير لمنازل في نيويورك أو واشنطن، يقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي بتفتيشها، مشيرا إلى أن هذه المنازل ملك لأقارب رجل الأعمال.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الأمريكية، فرضت في شهر أبريل/نيسان الماضي، عقوبات جديدة على روسيا طالت كبار رجال أعمال روس وشركات استراتيجية وحيوية، وعلى وجه الخصوص، أوليغ ديريباسكا وشركات "إي.إن+غروب" و"غاز غروب" و"بازوفي إيليمينت" و"روسال" وكذلك فيكتور فيكسيلبيرغ وشركة "رينوفا" الخاصة به، بالإضافة إلى سليمان كريموف ووكيريل شمالوف ورئيس شركة "غازبروم"، أليكسي ميلر، ورئيس مصرف التجارة الخارجية"، أليكسي كوستين.

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