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    أوليغ ديريباسكا

    المتحدث باسم الملياردير الروسي ديريباسكا يوضح حقيقة مداهمة منازله في أمريكا

    © Sputnik . Евгений Биятов
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    قال المتحدث باسم رجل الأعمال الروسي أوليغ ديريباسكا، إن مداهمات مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنازل أقارب رجل الأعمال في واشنطن ونيويورك مرتبطة بالعقوبات الأمريكية.

    موسكو- سبوتنيك. أوضح المتحدث في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن الملياردير الروسي لا يمتلك المنازل التي داهمها مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن أو نيويورك، وإنها تعود إلى أقارب رجل الأعمال.

    أوليغ ديريباسكا
    © Sputnik . Евгений Биятов
    مكتب التحقيقات الفيدرالي يداهم منزل ملياردير روسي في واشنطن

    وأضاف: "يقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي بالفعل بمداهمات لمنازل يملكها أقارب أوليغ ديريباسكا، ويتم تنفيذ المداهمات على أساس أمرين من المحكمة يتعلقان بالعقوبات الأمريكية".

    وأردف المتحدث بالقول: "تقع المنازل المذكورة أعلاه في نيويورك وواشنطن، وأوليغ ديريباسكا نفسه لا يمتلكها".

    وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن دخول المنزل المشار إليه في واشنطن محظور حاليا بواسطة حواجز الشرطة. توقفت سيارات عدة تابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي خارج المبنى حيث اصطف الصحفيون، وشوهد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي يقفون خارج المنزل.

    كان العملاء يدخلون ويخرجون من المبنى، آخذين حاويات بلاستيكية وأوراق وصناديق من السيارات إلى المنزل. في وقت ما، وصلت الشرطة أيضا إلى مكان الحادث.

    ورفض مكتب التحقيقات الفيدرالي التعليق على التقارير الأخيرة حول عمليات البحث التي أجراها في منزل يُعتقد أنه ينتمي إلى أقارب رجل الأعمال الروسي أوليج ديريباسكا في نيويورك.

    وقال المكتب الصحفي لمكتب التحقيقات الفيدرالي في مدينة نيويورك لوكالة "سبوتنيك": "لا يمكننا تقديم أي معلومات". كما رفض مكتب التحقيقات الفيدرالي توضيح ما إذا كانت أي تحقيقات تجري على العنوان المشار إليه للمنزل في نيويورك.

    في وقت سابق، قالت وسائل إعلام أمريكية إن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي داهموا، اليوم الثلاثاء، منزل مرتبط بقطب الطاقة والملياردير الروسي أوليغ ديريباسكا في واشنطن.

    وقالوا مكتب التحقيقات الفيدرالي في العاصمة: "نستطيع أن نؤكد إجراء تفتيش بإذن من المحكمة، لمنزل يقع على هذا العنوان".

    وفقا للوثائق العقارية لمقاطعة كولومبيا، فإن المنزل مملوك لشركة "هيستيا انترناشونال إل إل سي"، وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن مصادر، أن هذه الشركة مرتبطة بديريباسكا.

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