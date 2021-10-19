مقتل نحو50‭ ‬ شخصا سقطت بهم شاحنة في نهر بالكونغو

قال مكتب حاكم إقليم أوت كاتانجا في جنوب جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الثلاثاء، إن نحو 50 شخصا قُتلوا عندما انقلبت شاحنة وسقطت في نهر بالإقليم.

وأضاف مكتب حاكم الإقليم الغني بالنحاس في بيان، أن اثنين فقط من ركاب الشاحنة نجيا من الحادث الذي وقع يوم الأحد.

وحوادث المرور متكررة في الكونغو بسبب سوء حالة الطرق والتراخي في تطبيق معايير السلامة، وفقا لـ "رويترز".

وعادة تسلك سيارات محملة بمنتجات زراعية، وشاحنات نقل الطريق التي تربط العاصمة البالغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة بمرفأ ماتادي على المحيط الأطلسي.