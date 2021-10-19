مسؤول بارز في شركة سيارات ألمانية يكشف إلى متى ستستمر أزمة الرقائق

كشف مسؤول بارز في شركة "فولكس فاجن" الألمانية لصناعة السيارات إلى متى ستستمر أزمة النقص العالمي في الرقائق، والتي دفعت مصنعي السيارات حول العالم إلى تقليص إنتاجهم، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المركبات بشكل كبير.

وحسب "رويترز"، قال سكوت كيوج الرئيس التنفيذي لعمليات فولكس فاجن في الأمريكتين إن النقص العالمي في رقائق أشباه الموصلات سيستمر حتى منتصف 2022 على الأقل.

وأضاف أنه في حين أن مشكلة نقص الرقائق قد تنحسر في الربع الرابع من هذا العام، إلا أن الصناعة ما زالت غير قادرة على تلبية الطلب في سوق السيارات.

وأوضح أن أحد التحولات المرجحة في المستقبل القريب هو أن مصنعي السيارات سيحاولون تقليل عدد الرقائق اللازمة في كل جزء من السيارات والشاحنات.

وعن إمكانية تمويل الحكومة الأمريكية لبناء مصانع إضافية للرقائق، أفاد كيوج بأن ذلك سيحتاج مليارات الدولارات وأربع سنوات على الأقل.

يذكر أن أزمة النقص العالمي في الرقائق الالكترونية قد أجبرت في الفترة الأخيرة مصنعي السيارات حول العالم إلى تقليص إنتاجهم، ما أدى لارتفاع أسعار المركبات بشكل كبير.

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