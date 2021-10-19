حريق هائل بطائرة ركاب أمريكية في حادث مروع... فيديو وصور

تعرضت طائرة ركاب أمريكية لحادث مروع أدى إلى احتراقها بالكامل إثر اصطدامها أثناء الإقلاع بإحدى المطارات في مدينة هيوستن بالولايات المتحدة، وكان على متنها 21 شخصا بينهم الطاقم، حيث تم إنقاذهم دون أن يتعرضوا لأذى.

ذكرت ذلك قناة "إن بي سي دي إف دبليو" الأمريكية، مشيرة إلى أن الطائرة تعرضت للاصطدام الذي نتج عنه حريق هائل أثناء محاولة الإقلاع بمطار هيوستن، في ولاية تكساس الأمريكية.

#BREAKING: A large jet full of passengers crashed and burst into flames while attempting to take off from Houston Executive Airport Tuesday.https://t.co/GDCTWlESnE pic.twitter.com/jn8G6Y1lQN — NBC DFW (@NBCDFW) October 19, 2021

ونشرت القناة مقطع فيديو يرصد لحظة اندلاع النيران في الطائرة، التي حولتها إلى رماد.

The crash site appears to be a field near the Houston Executive Airport. Firefighters are working to put out the flames. https://t.co/LurzQ2i7Is — KGNS News (@KGNSnews) October 19, 2021

وقال موقع "كليك تو هيوستن" الأمريكي إن الطائرة كانت تقل 21 شخصا على متنها بينهم الطاقم المكون من 3 أفراد، مشيرا إلى أنه تم إخلاؤهم جميعا بأمان قبل احتراق الطائرة.

وأوضح الموقع أن الطائرة المحترقة طراز ماكدونال دوغلاس "إم دي 87" أمريكية الصنع ويمكنها نقل أكثر من 170 راكب كحد أقصى للحمولة.

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