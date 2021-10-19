الرئاسة الروسية لـ"سبوتنيك": بوتين لن يتوجه بكلمة للشعب الروسي بشأن جائحة كورونا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لم يخطط بعد لمخاطبة الشعب الروسي بشأن جائحة كورونا.