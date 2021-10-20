بلينكن: الولايات المتحدة لا تبحث عن فرصة لاحتواء الصين

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، اليوم الأربعاء، أن بلاده لا تطلب من شركائها الاختيار بين واشنطن وبين بكين، ولا تحاول احتواء جمهورية الصين الشعبية.

موسكو، 20 أكتوبر - سبوتنيك. وجاءت تصريحات بلينكن في مؤتمر صحفي مع نظيره وزير الخارجية الإكوادوري، التي أكد خلالها أن الولايات المتحدة لا تطلب من الدول الاختيار بين بينها وبين الصين، فهي لا تبحث عن فرصة لاحتواء الصين.

ويذكر أن العلاقات الصينية الأمريكية تشهد فترة هي الأسوأ منذ عدة سنوات، ويبدو أنها تتجه نحو المزيد من التدهور، وحتى قبل تعيين مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان في منصبه الحالي، شارك مع كبير مستشاري الرئيس جو بايدن للشؤون الآسيوية، كورت كامبيل، في كتابة مقال في مجلة (فورين أفيرز)، قالا فيه بوضوح، إن "حقبة التواصل مع الصين وصلت إلى نهايتها".

ومن جانبه، حث متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، الاثنين الماضي، الولايات المتحدة على التخلي عن عقلية الحرب الباردة والعقلية الصفرية، داعيا النظر إلى بلاده وتنميتها من منظور موضوعي، فضلا عن تشكيل فهم عميق لطبيعة العلاقات الأمريكية الصينية متبادلة النفع، مناديا بتبني سياسات عقلانية وعملية تجاه الصين.

سبق أن أعلن تشين قانغ، السفير الصيني لدى واشنطن، نهاية الشهر الماضي، ضرورة إعادة العلاقات المهمة بين بلاده والولايات المتحدة إلى المسار الصحيح الذي يتسم بالتنمية المستقرة، في أقرب وقت ممكن، موضحا أن الصين وأمريكا دولتان كبيرتان تختلفان في النظام الاجتماعي والتاريخ والثقافة، وفي مراحل تنمية مختلفة.

وأشار تشين قانغ إلى أن اختيار الجانبين، الصيني والأمريكي، بين الصراع والمواجهة أو التعايش السلمي، والألعاب التي محصلتها صفر أو التعاون المربح للطرفين، أمر له تأثيره في رفاهية الشعبين ومستقبل العالم.

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