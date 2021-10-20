إيران تعلق على اتهامات إسرائيل بشأن برنامجها النووي 

علق السفير والمندوب الإيراني لدى منظمة الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، أمس الثلاثاء، على اتهامات إسرائيل ضد البرنامج النووي الإيراني.

ونقلت وكالة إرنا، مساء أمس الثلاثاء، عن تخت روانجي إدانة بلاده ورفضها بقوة اتهامات إسرائيل بشأن النووي الإيراني، بدعوى أنها فارغة ولا أساس لها من الصحة، مؤكدا أنه تم التحقق من النووي الإيراني وثبتت طبيعته السلمية، غير مرة، عن طريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وذكر المسؤول الإيراني أن هدف إسرائيل من توجيه هذه الاتهامات هو إخفاء الخطر الذي تشكله أسلحته النووية على المنطقة والمجتمع العالمي، داعيا إلى إرغام إسرائيل على التخلي عن أنشطتها النووية المهددة، ووجوب انضمامها لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، مناديا بوضع جميع أنشطتها ومؤسساتها النووية تحت المراقبة الشاملة من قبل تلك الوكالة الدولية.

وأكد روانجي أن المندوب الإسرائيلي لدى منظمة الأمم المتحدة يسعى، دوما، لأداء دور الضحية، من أجل حرف أنظار المجتمع الدولي عن جرائم بلاده ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، موضحا أن إسرائيل تحاول استغلال منبر مجلس الأمن لتهديد بلاده، باعتبارها إحدى الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، عبر استخدام القوة ضدها، واصفا الاتهامات الإسرائيلية تجاه بلاده بأنها بمثابة "انتهاك صارخ" للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، مطالبا مجلس الأمن برفضها وإدانتها.

وشدد السفير والمندوب الإيراني لدى منظمة الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، على أنه بحسب القوانين الدولية، فإن بلاده تحتفظ لنفسها بحقها الذاتي في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ والدفاع عن نفسها.

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