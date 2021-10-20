إعلام: تسجيل أول إصابة بالسلالة الجديدة لمتحور "دلتا" في إسرائيل

أفادت وسائل إعلام محلية، أمس الثلاثاء، بأن إسرائيل سجلت أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة لمتحور "دلتا".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء أمس الثلاثاء، عن وزارة الصحة تسجيل أول إصابة بالسلالة الجديدة لـ"دلتا"، المعروفة باسم AY.4.2، حيث تم تسجيلها لطفل يبلغ من العمر 12 عاما عائدا من مولدوفا.

פרסום ראשון - הזן החדש זוהה בישראל: תת זן חדש של דלתא אותר בבדיקת ילד לא מחוסן שחזר ממולדובה@kettydor #חדשותהערב pic.twitter.com/WqrPK6v2Gu — כאן חדשות (@kann_news) October 19, 2021

وأكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن الطفل العائد عبر مطار بن غوريون، من مولدوفا مع إجراء اختبار فيروس كورونا له داخل المطار، تبين أنه لم يتلق أي جرعة من التطعيم، وأنه أصيب بالسلالة الجديدة من المتحور الخطير لكورونا.

وأوضحت وزارة الصحة الإسرائيلية أن الطفل قد تم وضعه في الحجر الصحي فور عودته إلى البلاد، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل أي مخالطة للطفل مع الآخرين، وهي تتابع حالته، باستمرار.

ويشار إلى أن بريطانيا تشهد انتشارا لسلالة "AY.4.2" الجديدة لفيروس كورونا.

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