116 قتيلا نتيجة فيضانات وانهيارات أرضية في الهند ونبيال

ارتفع عدد قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية في الهند ونيبال إلى 116 شخصا.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤولين في الهند أن عدد الضحايا ارتفع في البلاد إلى 85 قتيلاً اليوم الأربعاء، بينما أبلغت نيبال عن سقوط 31 قتيلا و43 في عداد المفقودين.

ونقلت الوكالة عن السلطات في أوتارانتشال (شمالي الهند) أن 46 شخصا لقوا حتفهم في الأيام الأخيرة وفُقد 11 شخصا في ولاية كيرالا الساحلية (جنوب البلاد).

من جانبه أعلن رئيس رئيس حكومة ولاية كيرالا، بيناراي فيجايان أن عدد القتلى بلغ 39 شخصا.

أما في نبيال، أعلنت السلطات أن عدد قتلى الفيضانات في البلاد وصل إلى 31 شخصا.

وقال همكالا باندي، رئيس إدارة الكوارث الحكومية إن هناك 31 شخصاً في جميع أنحاء البلاد، و43 شخصاً في عداد المفقودين في الأيام الثلاثة الماضية، نتيجة للفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي أعقبت الرياح الموسمية.

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