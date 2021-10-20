أردوغان يطالب البرلمان بتمديد صلاحيته في تنفيذ عمليات عسكرية في سوريا والعراق

طالبت الرئاسة التركية، اليوم الأربعاء، البرلمان بتمديد صلاحيات الرئيس في تنفيذ عمليات عسكرية في سوريا والعراق لعامين آخرين.

وحسب "وكالة الأناضول" التركية، فقد "تقدمت الرئاسة بمذكرة إلى البرلمان لتمديد الصلاحية الممنوحة لرئيس الجمهورية بشأن تنفيذ عمليات عسكرية في سوريا والعراق عامين آخرين".

#عاجل | #الرئاسة_التركية تقدم للبرلمان مذكرة لتمديد الصلاحية الممنوحة لرئيس الجمهورية بشأن تنفيذ عمليات عسكرية في سوريا والعراق عامين آخرين — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 20, 2021

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن تركيا تود أن تسحب الولايات المتحدة قواتها من سوريا والعراق بنفس الطريقة التي فعلت بها ذلك سابقًا في أفغانستان.

وأكد أردوغان، في هذا السياق، أن "تركيا موجودة في سوريا بهدف إعادة بناء البلاد"، معربا عن أمله في أن تعمل الولايات المتحدة وروسيا والعراق وتركيا معًا لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا والعراق.

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