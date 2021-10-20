زلزال قوي يضرب اليابان ويؤدي إلى خروج سفن الحرب العالمية الثانية من القاع... صور

تسببت الهزات الأرضية بالقرب من جزيرة إيو جيما في صعود السفن اليابانية، التي غرقت خلال الحرب العالمية الثانية، من قاع البحر، وفقًا لصحيفة ديلي ميل.

وبحسب الصحيفة، ظهرت 24 سفينة نقل على السطح. تظهر الصور التي نشرتها All Nippon News بقايا أبدانها ملقاة على الرماد البركاني.

وفقا لصحيفة ديلي ميل، استولت القوات الأمريكية على السفن اليابانية خلال الاشتباكات حول إيو جيما. تم نقلها لاحقًا إلى الجزء الغربي من الجزيرة واستخدمت كحواجز أمواج لتوفير الحماية لسفن الحلفاء.