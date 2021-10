صحيفة: أمريكا ستمنى بهزيمة كارثية على يد روسيا في أي حرب بأسلحة فرط صوتية

ووفقا لصحيفة "تليغراف" البريطانية، فإن الاختبارات الأخيرة التي تجريها روسيا والصين على صواريخ ذات قدرة نووية تفوق سرعته سرعة الصوت، هو إشارة بأن أي حرب كبرى مستقبلية بين القوى العظمى ستبدو مختلفة تماماً عن سابقتها.

© Sputnik . وزارة الدفاع الروسية صاروخ "تسيركون" الروسي يخرج من قاع البحر و"يغير ميزان القوى"... فيديو

وذكرت الصحيفة أن روسيا نجحت روسيا قبل أسبوعين في اختبار لإطلاق صاروخ "تسيركون" الأسرع من الصوت، من غواصة نووية تحت الماء للمرة الأولى.

وأشارت إلى أن صاروخ تسيركون قابل لتزويده برأس حربي نووي قادر على تدمير حاملات الطائرات الأمريكية في دقائق.

كما لفتت الصحيفة إلى أن صاروخ "أفانغارد" الروسي الأسرع من الصوت، والذي كشف عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مارس 2018، والذي دخل الخدمة بالجيش الروسي في 2019، يضع روسيا فعلياً في الصدارة في سباق الصواريخ الأسرع من الصوت، حيث يمكنه رأساً نووياً بقوة 2 ميجا طن، وهو ما يكفي للقضاء على مدينة كاملة.

الصين تستعد

قالت الصحيفة إن الصين أجرت تجربة صاروخية تفوق سرعة الصوت في أغسطس الماضي ولم ترد واشنطن على ذلك.