سفير موسكو في كابول: طالبان لم تلجأ إلى روسيا طلبا للمساعدة العسكرية

أعلن السفير الروسي في كابول دميتري جيرنوف أن حركة طالبان لم تلجأ إلى روسيا طلبا للمساعدة العسكرية.

وقال للصحفيين "لا، ليس هناك حديث عن هذا على الإطلاق".

كما أكد السفير أن روسيا تعمل على إرسال مساعدات إنسانية إلى أفغانستان.

وقال ردا على السؤال بهذا الشأن: "نحن نعمل على ذلك، وسنعلن عن ذلك مجرد تحديد التاريخ".

وأوضح السفير ردا على سؤال عما إذا كان من المخطط مناقشة الاعتراف بحركة طالبان (المحظورة في روسيا) خلال اجتماع "منصة موسكو" أنه "من السابق لأوانه الحديث عن ذلك".