نائب وزير خارجية إيران: لن يتحقق الاستقرار في أفغانستان إلا مع تشكيل حكومة شاملة

أكد مساعد وزير الخارجية الإيرانية سيد رسول موسوي أن السلام في أفغانستان لن يحدث إلا من خلال إجماع وطني لتشكیل حكومة شاملة.

وقال موسوي مساعد وزير الخارجية، مدير عام شؤون غرب أسيا في الخارجية الإيرانية: "لا یتحقق السلام والاستقرار في أفغانستان إلا من خلال اجماع وطني لتشكیل حكومة شاملة".

وأضاف في تغريدة على " تويتر": "تحرص خطوات ومبادرات عديدة کاجتماع الدوحة، واجتماع موسكو، ومؤتمر جيران أفغانستان، وآلية منظمة شنغهاي، وقمة الاتحاد الأوروبي حول أفغانستان، والاجتماع الرباعي بين إيران وروسيا وتركيا وباكستان، إلى جانب الحوارات الأفغانية تحرص على إرساء السلام والاستقرار والأمن في أفغانستان، لكن لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال وفاق وطني لتشكيل حكومة شاملة في هذا البلد"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

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