مسؤول إيراني عن المصالحة مع السعودية: الوحدة بين المسلمين عبادة

أبدى رئيس مجلس خبراء القيادة في إيران، أحمد جنتي، ترحيبه، اليوم الأربعاء، بـ"التقارب" بين بلاده وبين السعودية، واصفا حل المشاكل العالقة بين الجانبين بـ"الخطوة المهمة".

طهران- سبوتنيك. وقال جنتي، خلال اجتماع لمجلس خبراء القيادة في إيران، إن "حل المشاكل بين إيران والسعودية خطوة مهمة".

وأردف بالقول: "نرحب بالتقارب الحاصل بين البلدين المسلمين إيران والسعودية. الوحدة بين المسلمين عبادة، ولابد من تعزيزها وتوسيعها".

في وقت سابق من هذا الشهر، أفادت تقارير إعلامية بأن إيران طلبت من السعودية إعادة فتح القنصليات واستئناف العلاقات الدبلوماسية، في إشارة إلى تقدم المحادثات بين الجانبين، والتي تهدف إلى إنهاء الخصومة بينهما.

وأشارت التقارير إلى أن هذه الخطوة قد تكون مقدمة لإنهاء الحرب في اليمن، بيد أن توقيتها لا يزال يشكل نقطة خلاف رئيسية في المحادثات التي توسط فيها العراق بين البلدين.

على جانب آخر، قال المتحدث باسم الجمارك الإيرانية، روح الله لطيفي، إن بلاده صدرت شحنتين من السلع إلى السعودية خلال الفترة الماضية، بعد تعطل استمر أعواما.

وأضاف المسؤول الإيراني، أن استئناف الصادرات إلى السعودية يعكس إرادة الطرفين لتعزيز العلاقات وهو ثمرة المباحثات معها بواسطة العراق.

وفي ذات السياق، قالت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الاثنين، إن المفاوضات مع السعودية، ما زالت جارية، نافية في الوقت ذاته التقارير حول زيارة وفد سعودي لطهران.

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