إيران تصدر بيانا بشأن الهجوم الإرهابي الذي شهدته سوريا

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، بشدة حادث استهداف الحافلة التي كانت تقل عسكريين سوريين، في العاصمة دمشق، وراح ضحيته 14 شخصا وعددا من المصابين، مشددة على أن هذه الأفعال لن تثني سوريا عن مواصلة محاربة الإرهاب.

ووصف الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، الهجوم بـ"الإرهابي"، معربا عن تعازيه لحكومة وشعب سوريا وعائلات الضحايا، وذلك حسب " وكالة الطلبة " الإيرانية.

وقال زاده إن "الأعمال الإرهابية العمياء والجبانة محكوم عليها بالفشل ولا يمكن أن تقوض عزم سوريا حكومة وشعباً على محاربة الإرهاب وتحرير الأراضي المحتلة واستقرار هذا البلد".

وأعلنت وزارة الدفاع السورية، في وقت سابق اليوم الأربعاء، مقتل 14 عنصراً من قوات الجيش وإصابة آخرين في انفجار حافلة مبيت عسكري بعبوتين ناسفتين مزروعتين داخلها وسط دمشق، فيما قال وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون، إن العمل الإرهابي جاء بعد دحر الإرهاب من غالبية الأراضي السورية، مؤكدا أن من لجأ وخطط لما وصفه بـ"الأسلوب الجبان" كان يرغب أن يؤذي أكبر عدد ممكن من المواطنين.

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