كابولوف: "صيغة موسكو" بحثت مسألة الاعتراف الدولي بحركة طالبان

أعلن المبعوث الروسي الخاص إلى أفغانستان، زامير كابولوف، اليوم الأربعاء، أن مسألة الاعتراف الدولي بحركة طالبان قد طرحت خلال لقاء "صيغة موسكو".

موسكو-سبوتنيك. وقال كابولوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كانت مسألة الاعتراف الدولي بحركة طالبان (المحظورة في روسيا) قد طُرحت خلال "صيغة موسكو": "بالطبع طُرحت. هذه اللحظة ستحين يوما ما، ستحين عندما تبدأ الحركة في تنفيذ القسم الأكبر من توقعات المجتمع الدولي، التي تمس قضايا حقوق الإنسان والشمولية، وهذا ما قاله الجميع للوفد الأفغاني".

ونفى كابولوف، اليوم الأربعاء، أن تكون هناك أي مواعيد نهائية بشأن تشكيل حكومة أفغانية شاملة.

هذا وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن تغيير السلطة في أفغانستان أمر واقع، وإن موسكو تلاحظ جهودا من طالبان لتحقيق الاستقرار في الوضع.

وقال لافروف في الاجتماع الثالث لـ"صيغة موسكو" بشأن أفغانستان: "الآن، بعد تغيير جذري في الوضع على الأرض، ليس من المنطقي البحث عن أولئك المسؤولين عن الفشل في تحقيق نتيجة ملموسة في مسألة المصالحة الوطنية".

كما أعرب لافروف، عن أسف بلاده لعدم حضور الولايات المتحدة للقاءات "صيغة موسكو" بشأن أفغانستان.

وانطلقت في موسكو، اليوم الأربعاء، محادثات "صيغة موسكو" حول أفغانستان في لقاء يعتبر الأول بعد سيطرة "طالبان" على السلطة في أفغانستان في 15 أغسطس/آب أغسطس، بمشاركة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وممثلين عن والهند وإيران والصين وباكستان ودول أخرى في المنطقة، إضافة إلى وفد رفيع المستوى من حركة "طالبان" يضم وزراء الاقتصاد، قاري دين محمد حنيف، والثقافة والإعلام، خير الله خيرخواه، والخارجية، السيد متقي، والتجارة، السيد نور الدين، وعمدة كابول، السيد عبد الرشيد.