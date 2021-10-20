إيران تجري مناورات بمشاركة جميع القواعد الجوية في البلاد

وقالت العلاقات العامة للجيش الإيراني، في بيان لها، إن المرحلة العاشرة لمناورات "فدائيو الولاية" للقوات الجوية للجيش الإيراني ستجرى بمشاركة 5 قواعد عسكرية جوية في أنحاء متفرقة من البلاد، وذلك حسب " وكالة فارس " الإيرانية.

وأضاف البيان، أن المناورات ستتم بمشاركة جزء من القدرات الجوية للمرة الأولى بصورة غير متمركزة من قبل جميع قواعد القوة الجوية في البلاد، حول محور القواعد الجوية التالية وهي "الشهيد بابائي" في اصفهان (وسط) و"الشهيد فكوري" في تبريز (شمال غرب) و"وحدتي" في دزفول (جنوب غرب) "والشهيد عبدالكريمي" في بندرعباس (جنوب) و"الشهيد ياسيني" في بوشهر (جنوب).

يشار إلى أن إيران أجرت مناورات مؤخرا، بمشاركة وحدات النخبة للقوة الجوية للجيش الإيراني، والقوة الجو - فضائية للحرس الثوري، في منطقة الصحراء الوسطى داخل البلاد.

وشهدت المناورات الإيرانية التي جاءت تحت اسم "المدافعون عن سماء الولاية 1400" إسقاط وضرب أهداف متوسطة الارتفاع عبر صواريخ منظومة "مرصاد 16" الوطنية لقوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني، ومعها منظومة "طبس" للقوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري.

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