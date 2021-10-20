أول رئيس كوري جنوبي يحلق بمقاتلة هجومية محلية الصنع... فيديو

أصبح الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، أول رئيس للبلاد يحلق في مجالها الجوي باستخدام طائرة حربية محلية الصنع طراز "إف إيه - 50"، وذلك خلال مراسم افتتاح معرض سيئول الدولي للفضاء والدفاع.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن الطائرة التي حلق بها مون جيه إن، هي طائرة هجومية خفيفة، تصنعها بلاده محليا.

문재인 대통령은 오늘 오전 대한민국 역대 대통령 중 처음으로 우리 기술로 개발한 전투기에 탑승해 우리 영공을 비행했습니다.

문 대통령은 수원기지에서 국산 전투기 FA-50에 탑승한 후 이륙해 천안 독립기념관과 서울 현충원, 용산 전쟁기념관 상공을 비행한 후 성남시 서울공항에 도착했습니다. pic.twitter.com/9GaZlmXHCp — 대한민국 청와대 (@TheBlueHouseKR) October 20, 2021

ولفتت الوكالة إلى أن رئيس البلاد صعد إلى الطائرة، التي انطلقت من قاعدة سوون الجوية وبدأت التحليق في المجال الجوي لمدينة تشونآن وسيئول، التي هبطت في قاعدتها الجوية، التي يوجد بها قاعات تذكارية لمقاتلي الاستقلال.

ADEX 2021 개막식, 문재인 대통령 FA 50 전투기 타고 등장 pic.twitter.com/xarSzyMIjl — 월인 (@Kill_Rat) October 20, 2021

وعلق مون جيه إن على الحدث بأنه أصبح أول رئيس كوري جنوبي يحلق في سماء البلاد باستخدام مقاتلة هجومية محلية الصنع.

ولفت مون إلى أن تصنيع طائرة "إف إيه - 50" الهجومية بتقنيات محلية يعد مصدرا للفخر، مشيرا إلى أنها ستنضم للقوات الجوية لبلاده كما سيتم تصديرها إلى الدول الأخرى.

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