أردوغان يؤكد أن بلاده تعمل على تعزيز التعاون مع نيجيريا في مجالي الدفاع والأمن

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده تعمل على تعزيز التعاون مع نيجيريا، في مجالي الدفاع العسكري والأمني.

وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النيجيري محمد بخاري: "نعمل على تعزيز التعاون في مجالي الدفاع العسكري والأمن مع نيجيريا التي تخوض كفاحا ضد التنظيمات الإرهابية والعصابات المسلحة وقراصنة البحار"، بحسب وكالة أنباء "الأناضول"، التركية.

وأشار أردوغان إلى أن بلاده "تواصل مشاركة المعلومات اللازمة مع السلطات النيجيرية حول أنشطة تنظيم "غولن" غير القانونية المستمرة في نيجيريا".

وتتهم السلطات التركية المعارض التركي فتح الله غولن بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل على النظام التركي في 2016.

ويزور أردوغان نيجيريا في ختام جولته الأفريقية، شملت أنغولا وهي الزيارة الرسمية الأولى من تركيا إلى هذا البلد على مستوى رئيس الجمهورية، وأيضا زار توغو، التي تعد زيارته لها أيضا هي الزيارة الرسمية الأولى من تركيا إلى هذا البلد على مستوى رئيس الجمهورية.

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