البيت الأبيض يعلن خطة لتوفير لقاحات كورونا لـ28 مليون طفل

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، خطة لتوفير جرعات من اللقاحات المضادة لكورونا لـ28 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن البيت الأبيض بيانا قال فيه إن الجرعات المخصصة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 5 إلى 11 عامًا ستتوافر قريبا في عيادات أطباء الأطفال والصيدليات المحلية وربما حتى في مدارسهم.

ومن المنتظر أن يجتمع المسؤولون الفيدراليون خلال الأسبوعين المقبلين لتقييم جدوى إعطاء اللقاحات للأطفال، وهي الخطوة التي تأتي بعد دراسات مطولة تهدف إلى ضمان سلامة اللقاحات.

وسيبدأ شحن الجرعات إلى مقدمي الخدمة في جميع أنحاء البلاد، في غضون ساعات بعد الموافقة الرسمية المتوقعة بعد الاجتماع الاستشاري لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها المقرر عقده في 2-3 نوفمبر/تشرين الثاني، وبعد ذلك بأيام يمكن للأطفال آخذ الجرعات المخصصة لهم.

وفي وقت سابق، أظهرت دراسة بريطانية، ارتفاع إصابات فيروس كورونا بين الأطفال في إنجلترا منذ شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد عودة المدارس.

وأفادت الدراسة التي أجرتها "إمبريال كوليدج لندن" بارتفاع الإصابات بين الأطفال داخل بريطانيا، بعد عودة المدارس، وهو يشير على خطورة بقاء الإصابات مرتفعة حتى مع انخفاضها بين البالغين.

وتشير الدراسة إلى صعوبة التعامل مع وجود الإجراءات الاحترازية بين الأطفال داخل المدارس وكشفت عن أن معدل الانتشار بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا كان 2.55% بين 9 و27 سبتمبر، مع انتشارها عند من تتراوح أعمارهم بين 5 و12 عامًا بنسبة 2.32%.