مودي يدعو نظيره الإسرائيلي لزيارة الهند

دعا رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، نظيره الإسرائيلي نفتالي بينيت لزيارة بلاده، بحسب بيان لمكتب الأخير.

واستقبل بينيت في مكتبه اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكر، الذي وجه له دعوة مودي لزيارة الهند، دون تحديد موعد معين.

وبحث بينيت ووزير الخارجية الهندي تعزيز التحالف الاستراتيجي بين البلدين، وتوسيع العلاقات الثنائية وتعميق "الصداقة الحميمة" بين إسرائيل والهند، على ما نقلت قناة "كان" العبرية الرسمية.

و شكر بينيت جايشانكر ورئيس وزراء الهند على التزامهما الشخصي بالشراكة بين إسرائيل والهند.

وستكون هذه أول زيارة لبينيت رئيس حزب "يمينا" (يمين) للهند منذ توليه منصبه في يونيو/حزيران الماضي.

وتوطدت العلاقات بين إسرائيل والهند بشكل كبير منذ تولي ناريندرا مودي منصب رئاسة الوزراء في 2014، وهو ما تجلى بما في ذلك في امتناع الهند عن التصويت ضد إسرائيل بالأمم المتحدة في العديد من القرارات، إضافة إلى توثيق التعاون العسكري والاقتصادي بين البلدين.

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