الصين تضبط 4 عصابات بعد تهريبها آلاف براميل النفط وسط أزمة طاقة واسعة النطاق

اعتقلت قوات إنفاذ القانون في الصين 56 شخصا في جنوب شرقي البلاد، للاشتباه في قيامهم بتهريب نفط بقيمة 22 مليون دولار تقريبا، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء.

بكين- سبوتنيك. وقالت خدمة الصين الإخبارية إن شبكة تهريب منظمة من أربع عصابات إجرامية، كُشف عنها بنجاح نتيجة لعملية أجرتها شرطة مكافحة التهريب في مقاطعة فوجيان الصينية.

صادرت الشرطة ثماني سفن استخدمت في التهريب، وأكثر من 910 أطنان من المنتجات البترولية، وأكثر من 2.4 مليون يوان نقدا (نحو 375 ألف دولار).

وفقا لملف القضية، تمكن المهربون من نقل ما يقرب من 20 ألف طن من النفط إجمالا، وبلغ حجم المعاملات 140 مليون يوان. نفذت العملية في نهاية آب/ أغسطس، ولا زالت التحقيقات جارية.

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قلصت المصانع في الصين حجم أعمالها بسبب نقص إمدادات الطاقة الذي أدى إلى انقطاع الكهرباء عن المنازل والمصانع في أنحاء متفرقة من البلاد، وسط مخاوف من تفاقم الأزمة في الشتاء.