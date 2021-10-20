المكتب السياسي لطالبان: بحثنا مسألة إلغاء تجميد الأصول الأفغانية ورفع العقوبات الدولية

أعلن المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي لحركة طالبان (المحظورة في روسيا)، أنس حقاني، اليوم الأربعاء، أنه تم خلال اجتماع "صيغة موسكو" بشأن أفغانستان، بحث إلغاء تجميد الأصول الأفغانية ورفع العقوبات الدولية.

موسكو - سبوتنيك. وقال حقاني لوكالة "سبوتنيك"، رداً على سؤال ما إذا كانت قضية رفع العقوبات عن حركة طالبان قد نوقشت في الاجتماع: "تم بحث هذه القضية وكذلك موضوع رفع تجميد الأصول. هذه أموال أفغانية فقط، ويجب الإفراج عنها. تمت مناقشة هذه المواضيع على وجه التحديد".

وكانت حركة طالبان [المحظورة في روسيا]، قد جددت دعواتها للحكومة الأميركية بالإفراج عن الأصول الأفغانية المجمدة لديها.

هذا وتضغط طالبان، التي تولت السلطة في أفغانستان منتصف أغسطس/آب الماضي، وشكلت لاحقاً حكومة مؤقتة، من أجل تحرير نحو 10 مليارات دولار من الأموال الأفغانية في الخارج.

ويأتي ذلك في وقت تتفاقم فيه الأزمة الاقتصادية التي أعقبت تولي الحركة السلطة في أفغانستان، مما جعل ملايين المواطنين يواجهون صعوبات في تحمل ارتفاع أسعار الغذاء وغيره من السلع الأساسية.

بالمقابل أكدت الولايات المتحدة مراراً أنها لا تعتزم تخفيف العقوبات عن طالبان، أو الإفراج عن الأصول الأفغانية المجمدة، وهو النهج الذي اتبعته أيضا الدول الأوروبية.