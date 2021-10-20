متحدث "طالبان": بحثنا تنمية العلاقات الاقتصادية مع روسيا خلال لقاء موسكو

قال المتحدث باسم وفد حركة "طالبان"، الذي يشارك في صيغة موسكو، إن وفد الحركة بحث مع المسؤولين الروس تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

موسكو - سبوتنيك. وتابع، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء: "أفغانستان لديها علاقات جيدة مع روسيا"، مضيفا: "بحثنا قضايا مختلفة تضمنت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين".

ولفت متحدث حركة طالبان ، إلى أن الحكومة المؤقتة في أفغانستان تتبع سياسية هدفها استغلال الموقع الجغرافي للبلاد وتحويل أفغانستان إلى مركز اقتصادي يخدم التجارة بين بلدان المنطقة بصورة تساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي لأفغانستان.

وتولت الحكومة التي شكلتها حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) حكم البلاد، منذ سيطرتها على الحكم في منتصف أغسطس/ آب الماضي.

وانسحبت قوات الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من أفغانستان إثر سيطرة "طالبان" على الحكم، بعد نحو 20 عاما من الحرب التي بدأتها أمريكا إثر هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول عام 2001.

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