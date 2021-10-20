الأمم المتحدة تعلن إصابة أطفال ونساء في الغارات الجوية على إقليم تيغراي الإثيوبي

أعلن المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة، فرحان حق، بأن مدنيين من بينهم نساء وأطفال أصيبوا في الغارات الجوية التي شنتها الحكومة الإثيوبية على إقليم تيغراي، اليوم الأربعاء.

ونقلت "رويترز" عن المتحدث معلومات أولية تضمنت نتائج الغارات الجوية التي شهدها إقليم تيغراي الإثيوبي، وهو ثالث هجوم من نوعه خلال هذا الأسبوع في حملة مكثفة لإضعاف قوات تيغراي المتمردة في حرب مشتعلة منذ نحو عام.

يذكر أن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، كانت قد اتهمت الحكومة الإثيوبية بشن غارات جوية جديدة على ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي، ما تسبب في سقوط جرحى بجانب خسائر مادية كبيرة، فيما قالت أديس أبابا إن الضربات كانت ضد أهداف إرهابية.

وغرد الناطق باسم الجبهة غيتاشيو رضا، عبر تويتر، قائلا إن "قوات (رئيس وزراء إثيوبيا) آبي أحمد الجوية استهدفت مجددا مناطق سكنية في ميكيلي وخلفت إصابات بين المدنيين وأضرار في الممتلكات".

واستنكر رضا تلك الغارات الجوية قائلا إن "رد فعل آبي أحمد تجاه خسائره في المعارك الدائرة هو استهداف المدنيين على بعد مئات الكيلومترات من ساحة المعركة".

في المقابل، رد حساب تقصي الحقائق الحكومي الإثيوبي، بقوله إن الضربات استهدفت "مخازن إرهابية غير قانونية للأسلحة الثقية ومواقع لتصنيع الأسلحة تابعة لجبهة تحرير تيغراي"، وذلك في رد على اتهامات الجبهة.

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