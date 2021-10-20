الخارجية الأمريكية: مبيعات الأسلحة يجب أن ترتبط بـ "القيم الأمريكية"

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن مبيعات الأسلحة التي توافق عليها واشنطن يجب أن ترتبط بما وصفتها بـ "القيم الأمريكية" والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

ذكرت ذلك جيسيكا لويز، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية والعسكرية، في سلسلة تدوينات على صفحتها الرسمية على "تويتر" اليوم الأربعاء.

وقالت لويز: "لدينا 4 التزامات فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة أولها ما أكد عليه الرئيس الأمريكي جو بايدن، بضرورة ارتباط مبيعات الأسلحة بـ "القيم الأمريكية" ومصالح الولايات المتحدة التي تحددها سياستها الخارجية، التي تشمل دعم حقوق الإنسان والحد من خسائر المدنيين في الحروب، التي يمكن أن تستخدم فيها تلك الأسلحة".

وتابعت: "الالتزام الثاني هو تقوية وتفعيل العلاقات بين وزارة الخارجية والكونغرس الأمريكي، الذي يلعب دورا محوريا في الديمقراطية الأمريكية".

ولفتت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي إلى أن الالتزام الثالث هو توسيع قاعدة العمل داخل الوزارة لتحقيق التنوع الذي يساهم في جعلها أكثر فاعلية.

Second, Congress has a key role in American democracy and its foreign policy. I am committed to reinvigorating @StateDeptPM’s relationship with Congress. — @AsstSecPM (@AsstSecPM) October 20, 2021

وأكدت جيسيكا لويز، أن الالتزام الرابع في هذا الإطار هو مواصلتها العمل بصورة واسعة على دعم الصناعات الدفاعية الأمريكية لتتمكن من المنافسة عالميا.

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