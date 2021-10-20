مسؤول: المشاركون في صيغة موسكو اختلفوا في آرائهم بشأن تقييم حكومة طالبان

أعلن وزير الخارجية بالوكالة في حكومة طالبان، أمير خان متقي، اليوم الأربعاء، أن المشاركين في لقاء "صيغة موسكو" حول أفغانستان، اختلفوا في تقييمهم لتشكيل الحكومة الجديدة في البلاد.

موسكو - سبوتنيك. وقال متقي للصحفيين: "اتفقت جميع الدول المشاركة في اللقاء على مسألة التفاعل مع الحكومة، ورفع تجميد الأصول. سمعنا آراء حول الإدارة الجيدة، وحول وجود حكومة أفضل في أفغانستان".

وبهذا الصدد، أعلن المتحدث باسم وفد حركة طالبان المشارك في صيغة موسكو، اليوم الأربعاء، أن الحكومة التي شكلتها الحركة (المحظورة في روسيا) ليست نهائية.

وقال المتحدث للصحفيين: "ستكون هناك إصلاحات وتغييرات جديدة في الحكومة. لا يجب القول إنها نهائية، كما قلنا من قبل، إنها حكومة مؤقتة. وستكون هناك إصلاحات في المستقبل".

هذا وانطلقت في موسكو، اليوم الأربعاء، محادثات "صيغة موسكو" حول أفغانستان في لقاء يعتبر الأول بعد سيطرة "طالبان" على السلطة في أفغانستان في 15 أغسطس/آب الماضي، بمشاركة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وممثلين عن والهند وإيران والصين وباكستان ودول أخرى في المنطقة، إضافة إلى وفد رفيع المستوى من حركة "طالبان" يضم وزراء الاقتصاد، قاري دين محمد حنيف، والثقافة والإعلام، خير الله خيرخواه، والخارجية، متقي، والتجارة، نور الدين، وعمدة كابول، عبد الرشيد.

وتتناول المحادثات تطورات الوضع السياسي والأمني في البلاد، وتشكيل حكومة أفغانية شاملة، تمثل مختلف الأطياف، إضافة إلى مسألة تعزيز جهود المجتمع الدولي، لمنع وقوع أزمة إنسانية في هذا البلد، ومن المقرر في ختام اللقاء اعتماد بيان مشترك .