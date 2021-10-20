واشنطن تدعو الحكومة الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي لإنهاء القتال وبدء المحادثات فورا

دعت الولايات المتحدة، الحكومة الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي إلى إنهاء القتال الدائر بينهما وبدء مفاوضات لوضع حد لهذا الصراع، وذلك في أعقاب شن قوات الحكومة الإثيوبية غارات جوية جديدة على ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي.

القاهرة - سبوتنيك. وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، عبر تويتر "لقد رأينا تقارير موثوقة عن الهجمات في وحول ميكيلي"، مضيفا "تدين الولايات المتحدة تصاعد العنف وتعريض المدنيين للخطر".

وتابع برايس "يجب على حكومة إثيوبيا وجبهة تحرير تيغراي إنهاء الأعمال العدائية وبدء المحادثات فورا".

وتجددت المواجهات في ولاية عفر شمال إثيوبيا بين القوات الموالية لحكومة أديس أبابا ومقاتلي إقليم تيغراي، وفقا لوكالة "فرانس برس" التي أكدت سقوط ضحايا بين المدنيين جراء استخدام أسلحة ثقيلة.

وقال سكان للوكالة إن الغارات أصابت سوقا مزدحمة كما قتلت ثلاثة أطفال بين عدد من المدنيين الآخرين.

وحذرت الأمم المتحدة من أن نحو 400 ألف شخص في تيغراي "يعانون من المجاعة"، كما أفاد المدير الإقليمي لشرق أفريقيا في برنامج الأغذية العالمي مايكل دانفورد بأن خطر مجاعة يهدد المدنيين في إقليمي عفر وأمهرة بسبب النزاع.