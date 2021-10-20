تركيا وإيران تبحثان محاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية 

وصف أحمد وحيدي، وزير الداخلية الإيراني، اليوم الأربعاء، العلاقات بين بلاده وتركيا بأنها عميقة جدا.

وذكرت وكالة إرنا، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات وحيدي جاءت خلال مؤتمر صحفي مشترك جمعه بسليمان سويلو، نظيره التركي، في العاصمة طهران، اليوم، والتي أكد خلالها أن البلدين يدعوان لتطوير العلاقات والتعاون في جميع المجالات.

وأوضح الوزير الإيراني أنه بحث مع نظيره التركي القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الهجرة غير الشرعية ومكافحة تهريب المخدرات ومحاربة الإرهاب.

ولم يكتف الجانبان بذلك، بل ناقشا قضايا وملفات أخرى مثل الدور "الهدام" الذي تقوم به كل من أمريكا وإسرائيل في المنطقة، وما يخلقانه من مشاكل كثيرة لشعوب المنطقة، على حد تعبيره، فضلا عن القضايا التي خلقاها في أفغانستان والمؤامرات التي يحيكانها للمنطقة.

وشدد وزير الداخلية الإيراني على عزم البلدين لتحقيق التنمية الاستراتيجية، موضحا أن إيران وتركيا يشهدان آفاقا واسعة من التعاون المشترك في جميع المجالات، باعتبارها بداية جيدة للمزيد من توطيد هذه العلاقات.

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