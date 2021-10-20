مقتل 6 أشخاص في هجوم على موكب مسؤول حكومي غربي النيجر

قُتل 6 أشخاص، اليوم الأربعاء، في هجوم مسلح استهدف موكب محافظ منطقة بانكيلاري، غربي النيجر.

الرباط، 20 أكتوبر - سبوتنيك . وذكر مصدر محلي لوكالة " سبوتنيك "، اليوم الأربعاء، أن محافظ منطقة بانكيلاري نجا من هجوم مسلح، جرى بين بلدتي تيرا وكوروغوسو بالمنطقة المضطربة نفسها، غرب النيجر.

وأكد المصدر مقتل 6 أشخاص، على الأقل، من مرافقي المحافظ خلال الهجوم المسلح، في وقت تعد منطقة تيلابيري المضطربة والحدودية مع مالي، هدفا للعديد من الهجمات الإرهابية التي شهدتها النيجر، خلال الفترة الماضية.

ويشار إلى أن النيجر تعاني منذ العام 2015 من تزايد نفوذ وقوة تنظيمات إرهابية في المناطق النائية في الجنوب والشرق من النيجر، حيث الحدود مع مالي.

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