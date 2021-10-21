عبد اللهيان: نستخدم جميع إمكانات إيران لدعم القضية الفلسطينية

قال وزير الخارجية الإيراني، أمير حسين عبد اللهيان، أمس الأربعاء، إن بلاده تستخدم جميع إمكاناتها لدعم القضية الفلسطينية.

© REUTERS / Amir Cohen "الوقت سيحين"... إيران تتهم نتنياهو بالعمل على ملء ملفه من الدم الفلسطيني البريء ، مساء أمس الأربعاء، بأن تصريحات عبداللهيان جاءت خلال لقاءه بمجموعة من المندوبين عن المنظمات غير الحكومية ونشطاء في القضية الفلسطينية، في العاصمة الإيرانية، طهران، موضحا أن وزارة الخارجية الإيرانية ستتعاون مع المنظمات والجهات الداعمة للقضية الفلسطينية، بشكل كامل.

ويأتي اجتماع وزير الخارجية الإيراني بمجموعة من المندوبين عن المنظمات غير الحكومية ونشطاء في القضية الفلسطينية، على هامش الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، في بلاده، معربا خلال هذا اللقاء عن دعم إيران الكامل للقضية الفلسطينية، موضحا أنها قضية المسلمين الأولى.

واستشهد أمير عبد اللهيان بجهود قائد فيلق القدس الراحل، الجنرال قاسم سليماني، في دعم القضية الفلسطينية، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، مشددا على أن فلسطين لا تزال القضية الأولى للعالم الإسلامي.

ومن جانبهم، أعرب أعضاء المنظمات غير الحكومية والنشطاء المؤيدين للقضية الفلسطينية خلال لقائهم بوزير الخارجية الإيراني، عن آرائهم ومقترحاتهم بشأن الدعم العملي والإعلامي للفلسطينيين، في وقت شددوا على وجوب زيادة المؤسسات والأجهزة المعنية الداعمة للقضية الفلسطينية، بهدف العمل على إبقاء تلك القضية حية.

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