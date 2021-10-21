احتفالات باستخدام مليار جرعة من لقاحات كورونا بالغناء والرقص...الهند تكتب التاريخ

في رقم قياسي، احتفلت الهند، اليوم الخميس، بوصول حملة التطعيم ضد مرض كورونا إلى مستوى التلقيح بمليار جرعة.

وكتب رئيس الوزراء ناريندرا مودي على تويتر، يقول: "الهند تكتب التاريخ… نشهد انتصار العلم والمؤسسات الهندية وروح العمل الجماعي بين 1.3 مليار هندي".

واحتفل مودي بهذه المناسبة بزيارة مستشفى حكومي في نيودلهي. فيما أعلنت وزارة الصحة عن برامج موسيقية واحتفالات أخرى على مستوى البلاد وإضاءة خاصة لبعض المعالم الأثرية منها سجن من عهد الاستعمار.

وأشادت الحكومة الهندية بالإنجاز عن طريق أغانٍ وتسجيلات مصورة، على الرغم من أن التراجع في الفترة الأخيرة في وتيرة التطعيم يثير قلق مقدمي الخدمات الطبية، وفق وكالة "رويترز".

وغطت حملة التطعيم ثلاثة أرباع البالغين من السكان وعددهم 944 مليون شخص بجرعة واحدة على الأقل، لكن نسبة 31% فقط منهم تلقت الجرعتين. فيما تسعى الحكومة لاستكمال تطعيم جميع البالغين بحلول نهاية العام.

وهنأت منظمة الصحة العالمية، التي تعتمد بدرجة كبيرة على الهند في توفير اللقاحات لبرنامج كوفاكس، نيودلهي على هذا الإنجاز.

وقالت بونام كيترابال سينغ، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في جنوب شرق آسيا، إن "التقدم الذي أحرزته الهند يجب أن ينظر إليه في سياق التزام الدولة وجهودها الجديرة بالثناء لضمان توافر هذه اللقاحات المنقذة للحياة على مستوى العالم".

وسجلت الهند، في أبريل/نيسان ومايو/أيار، أرقاما قياسيا في عدد الإصابات والوفيات بسبب كورونا، حيث سجلت أكثر من 400 ألف إصابة وأربعة آلاف حالة وفاة يوميا.

يذكر أن الهند هي الدولة الثانية التي أعطت مليار جرعة لقاح بعد الصين، التي أعطت أكثر من 2.3 مليار جرعة.