تحطم مقاتلة "ميراج 2000" تابعة للقوات الهندية

فقدت القوات الجوية الهندية مقاتلة جديدة، وذلك بعد سقوط مقاتلة من طراز "ميراج 2000" في البلاد أثناء رحلة تدريبية، فيما تمكن الطيار من الخروج.

وأكد سلاح الجو عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" أن طيار المقاتلة فرنسية الصنع من طراز "ميراج 2000" قفز من الطائرة ونجا، مشيرا إلى أن أوامر صدرت بفتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث.

An IAF Mirage 2000 aircraft experienced a technical malfunction during a training sortie in the central sector this morning. The pilot ejected safely. An Inquiry has been ordered to ascertain the cause of the accident. — Indian Air Force (@IAF_MCC) October 21, 2021

وبحسب المعلومات المتوفرة في الوقت الحالي، قامت الطائرة برحلة تدريبية أقلعت من قاعدة جواليور الجوية في ماديا براديش. فيما وقع سقوط المقاتلة على أراضي منطقة Bhind من الولاية نفسها، وتمكن الطيار من الخروج من الطائرة، لكنه أصيب. لم يتم الإبلاغ عن شدة الإصابات وتم نقل الطيار إلى منشأة طبية قريبة.

ولم يتم الكشف عن سبب سقوط طائرة ميراج 2000، لكن وكالة الأنباء الهندية قالت إن المقاتلة "تعرضت لخلل فني". وتعمل لجنة خاصة في موقع تحطم الطائرة، وستحدد أيضا جميع أسباب تحطم الطائرة.

يشار إلى أن هذه ليست الخسارة الأولى لمقاتلة متعددة الأدوار، في عام 2019 تحطمت ميراج 2000 في بنغالور، وقتل كلا الطيارين.

تعمل مقاتلات "داسو ميراج 2000H / TH" المتعددة الأغراض مع القوات الجوية الهندية منذ عام 1985، واليوم تمتلك القوات الجوية نحو 50 من هذه الطائرات، والتي بسبب التقادم، يتم تحديثها في شركة بناء الطائرات "Hindustan Aeronautics Limited".

في منتصف سبتمبر/أيلول من هذا العام، أعلنت وزارة الدفاع الهندية عن خطط لشراء 24 مقاتلة من طراز ميراج 2000 للحفاظ على أسطول المقاتلات الفرنسية الموجودة بالفعل في الخدمة.