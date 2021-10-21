وزراء دفاع دول "الناتو" يتفقون على خطة الحماية المشتركة والأهداف الجديدة

أعلن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، أن وزراء دفاع دول "الناتو" وافقوا على خطة الحماية العامة، ووضعوا خططا مستهدفة جديدة لبناء القدرات الدفاعية لدول الحلفاء.

بروكسل - سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي في ختام اليوم الأول لاجتماع وزراء دفاع "الناتو" في بروكسل: "وافق الوزراء اليوم على خطة لحمايتنا المشتركة لزيادة الاستدامة في حالة وقوع نزاعات وأزمات مختلفة. كما تم الاتفاق على خطط مستهدفة جديدة لتعزيز القدرات الدفاعية لجميع الحلفاء".

وأضاف ستولتنبرغ: "كما ناقشنا رد الناتو على أنظمة الصواريخ الروسية الجديدة، ولن نكرر (أعمال روسيا المزعزعة) للاستقرار ولا ننوي نشر صواريخ أرضية جديدة برؤوس حربية نووية".

الجدير بالذكر أن إجراءات "الناتو" الأخيرة زادت من حدة التوتر في المنطقة، حيث اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تعليقها على هذه الإجراءات، أن الحفاظ على الحوار مع "الناتو" أصبح أكثر صعوبة مما كان عليه خلال الفترة الأكثر توترا في التاريخ "الحرب الباردة".

وشددت الدبلوماسية الروسية على أن "حلف شمال الأطلسي (الناتو) وخصوصا أمينها العام ينس ستولتنبرغ، بذلوا قصارى جهدهم (للتوصل إلى هذه النتيجة)، لقد دفعوا علاقاتنا ببساطة إلى حالة لم تكن فيها حتى في أشد أوقات الحرب الباردة".

من جهة ثانية، كان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أعلن في وقت سابق من يوم الاثنين الماضي، أن بلاده قررت تعليق عمل بعثتها الدائمة لدى حلف شمال الأطلسي، ووقف عمل البعثة العسكرية للناتو في موسكو، ابتداءً من 1 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وجاء ذلك رداً على قرار حلف شمال الأطلسي "الناتو"، في وقت سابق، تقليص عدد الأعضاء المعتمدين للبعثة الدبلوماسية الروسية لدى الحلف من 20 إلى 10 أشخاص، كما قرر الحلف سحب اعتماد 8 أعضاء في البعثة واصفاً إياهم بـ"الضباط غير المعلنين في الاستخبارات الروسية".