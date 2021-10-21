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    فلاديمير بوتين

    بوتين حول توسع الناتو: يمكن نشر أي شيء تحت تسمية "مراكز التدريب"

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    أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بخصوص توسع الناتو، أنه يمكن نشر كل شيء تحت تسمية "مراكز التدريب".

    سوتشي - سبوتنيك. وقال بوتين في ختام أعمال منتدى "فالداي" الدولي: "بالنسبة للقواعد، أعلم أن هناك حكمًا دستوريًا بهذا الخصوص في أوكرانيا. لا أحد يحظر مراكز التدريب. لكن تحت تسمية مراكز التدريب، يمكن نشر أي شيء... غدا ستظهر صواريخ بالقرب من مدينة خاركوف، فماذا نفعل بهذا؟ حسنًا، لسنا نحن من نحشر نفسنا هناك بصواريخنا، بل يتم دفعها [الصواريخ] بالقرب منا، بالطبع هذه مشكلة".

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن في روسيا الاتحادية، عبر الفيديو، 26 فبراير 2021
    © Sputnik . Alexei Druzhinin
    بوتين: الأمم المتحدة قيمة وواجبنا الحفاظ عليها وإصلاحها وليس تدمير أساسها
    بدورها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الحفاظ على الحوار مع "الناتو" أصبح أكثر صعوبة مما كان عليه خلال الفترة الأكثر توترا في التاريخ "الحرب الباردة".

    وشددت الدبلوماسية الروسية على أن "حلف شمال الأطلسي (الناتو) وخصوصا أمينها العام ينس ستولتنبرغ، بذلوا قصارى جهدهم (للوصل إلى هذه النتيجة)، لقد دفعوا علاقاتنا ببساطة إلى حالة لم تكن فيها حتى في أشد أوقات الحرب الباردة".

    وقالت زاخاروفا في المؤتمر الصحفي: "نعم؛ لقد سمعنا بيانا آخر من السيد ستولتنبرغ حول استعداده المزعوم لمناقشة القضايا الأمنية مع روسيا. لكن حسنا، ماذا يمكنني أن أقول؟ لا يوجد شيء وراء هذه التصريحات من الناحية العملية".

    واعتبرت زاخاروفا أن مثل هذه التصريحات لا معنى لها، وأنها لا يمكن أن "تؤخذ على محمل الجد".

    وتابعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية موضحة: "مع من سيجرون حوارا في بروكسل، إذا كان جميع الدبلوماسيين (الروس)، قد تم اختصار عددهم من قبلهم (الناتو) على عدة مراحل، لدرجة استحالة قيامهم (الدبلوماسيون الروس) بواجباتهم المباشرة، أي إجراء حوار مع الناتو".

    وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أعلن اليوم، أن روسيا مستعدة لاستئناف الحوار مع الاتحاد الأوروبي على مبادئ المساواة، مؤكدا أن بروكسل ليست مستعدة بعد لذلك.

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