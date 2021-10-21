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    أوامر لسلاح الجو الإسرائيلي بالعودة للتدرب على استهداف المنشآت النووية الإيرانية

    © Photo / US Air Force/ Master Sgt. Donald Allen
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    أصدر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، تعليماته لسلاح الجو الاسرائيلي للعودة لإجراء مناورات والاستعداد لشن هجمات تستهدف المنشآت النووية الإيرانية.

    وحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل"، نقلا عن القناة 12 الإسرائيلية، فقد أوعز رئيس أركان الجيش الجنرال أفيف كوخافي لسلاح الجو بإجراء تدريبات على إمكانية مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية وذلك بعد توقف التدريبات منذ عامين.

    وأضافت القناة أن قيادة الجيش تستعد للقيام بعمل عسكري في حالة فشل المحادثات النووية.

    طائرة مسيرة إسرائيلية طراز هيرميس 900 ستار لاينر
    © AFP 2021 / -
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    وأشارت إلى أن كوخافي خصص الموازنة اللازمة للتحضير لاحتمال شن هجوم جوي على المنشآت النووية الإيرانية بعد عامين تآكلت فيها هذه القدرات على خلفية الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الموقع مع طهران.

    ويسعى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي من خلال إعادة هذه الاستعدادات بحسب القناة 12 الإسرائيلية، إلى تشكيل أداة ضغط على إيران والإدارة الأمريكية على حد سواء، في إطار المفاوضات الخاصة بشأن العودة للعمل بموجب الاتفاق النووي مع إيران وإبقاء الخيار العسكري حاضرا وبقوة على الطاولة.

    ويوم الاثنين الماضي، أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على ميزانية بقيمة 5 مليارات شيكل، أي ما يعادل 1.5 مليار دولار، لتعزيز قدراتها على استهداف البرنامج النووي الإيراني.

    يذكر أن الجولة السادسة من المفاوضات في فيينا حول العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، اختتمت، في 20 حزيران/ يونيو الماضي.

    وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت في عهد الرئيس ترامب من جانب واحد من الاتفاق النووي الموقع من إيران ومجموعة القوى العالمية الخمس (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا)، إضافة إلى ألمانيا، في عام 2015؛ والذي يهدف إلى منع طهران من تطوير سلاح نووي.

    وتصر إيران على أن برنامجها النووي سلمي بالكامل؛ الأمر الذي لم يقنع المجتمع الدولي.

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    انظر أيضا:

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