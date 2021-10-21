عبداللهیان يكشف عن سياسة بلاده تجاه الدول الجارة

كشف وزير الخارجية الإيراني، حسین أمیر عبداللهیان، اليوم الخميس، عن سياسة بلاده تجاه الدول الجارة.

وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم الخميس، بأن عبداللهيان أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، والذي أكد له خلالها على أن سياسة إيران تقوم على استقلال وسيادة ووحدة أراضي الدول الجارة، بالإضافة إلى عدم السماح للممارسات الخبيثة الرامية لخلق المشاكل في العلاقات مع تلك الدول.

وناقش عبداللهيان وأوغلو أحدث التطورات في العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة إقامة الاجتماع الاستراتيجي السابع بين البلدين، وتبادل الزيارات، فضلا عن تطورات الوضع في أفغانستان، واجتماع القمة لعملية أستانا.

وأعرب وزير الخارجية الإيراني عن قلق بلاده من تصاعد الهجمات الإرهابية على المصلين في أفغانستان، ورد فعل الدول الإسلامية في هذا السياق، مشيرا إلى أهمية الاجتماع المرتقب لوزراء خارجية الدول الجارة لأفغانستان، والمقرر أن يعقد في العاصمة الإيرانية، طهران، الأسبوع القادم، والذي اعتبره عبد اللهيان فرصة لتبادل الرأي بين الدول الجارة لها، من أجل تحقيق إرادة الشعب الأفغاني.

ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية التركي عن قلق بلاده من تصاعد الأعمال الإرهابية في أفغانستان، مشددا على ضرورة المبادرة العملية لمنع وقوع مثل هذه الأعمال، مناديا بتشكيل حكومة شاملة في هذا البلد، مع وجوب تكثيف الجهود لتقوية مسيرة مكافحة المجموعات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم "داعش".

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