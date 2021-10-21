قصر بكنجهام: ملكة بريطانيا قضت ليلة في مستشفى

أمضت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، ليلة في المستشفى لإجراء فحوص أولية، وعادت إلى قلعة وندسور، اليوم الخميس، وهي في حالة معنوية جيدة.

وذكرت وكالة رويترز، مساء اليوم الأربعاء، أن الملكة إليزابيث ألغت رحلة رسمية كانت مقررة إلى أيرلندا الشمالية، أمس الأربعاء، حيث أفاد قصر بكنجهام بأن فريقها الطبي نصحها بالراحة، وقضائها ليلة في المستشفى لا يتعلق بفيروس كورونا

ونشر القصر الملكي بيانا، أكد من خلاله أنه بناء على نصيحة طبية بالراحة، حضرت الملكة إليزابيث (95 عاما) إلى المستشفى، مساء الأربعاء بهدف إجراء فحوص أولية، في وقت عادت إلى قلعة وندسور، مساء اليوم الخميس، ومعنوياتها مرتفعة.

ونقلت الوكالة على لسان مصدر ملكي أن ملكة بريطانيا بقيت في المستشفى، في وقت اتخذ فريقها الطبي نهجا احترازيا، لكنها عادت إلى مكتبها للعمل، بعد ظهر الخميس، وقامت ببعض المهام الخفيفة.

ويشار إلى أن الملكة إليزابيث قد أمضت، ليلة الثلاثاء، في حفل استضافته في قلعة وندسور، لبعض من قادة الأعمال البارزين، على رأسهم بيل غيتس، بعدما عقد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، مؤتمرا للاستثمارات الصديقة للبيئة قبيل قمة المناخ.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار العالم عبر سبوتنيك