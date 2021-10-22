بايدن: الصين وروسيا تعلمان أن أمريكا أكبر قوة عسكرية في العالم

زعم جو بايدن، الرئيس الأمريكي، اليوم الجمعة، أن الصين وروسيا تعلمان أن الولايات المتحدة لديها أقوى جيش في تاريخ العالم.

واشنطن، 22 أكتوبر - سبوتنيك. وجاءت بايدن في حلقة نقاشية عقدتها "سي إن إن"، فجر اليوم الجمعة، والتي أدعى خلالها أن روسيا والصين وبقية العالم تعلم أن لدى الولايات المتحدة الأمريكية أقوى جيش في تاريخ العالم.

يتبع..