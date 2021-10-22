الاتحاد الأوروبي يناقش أسعار الطاقة في ديسمبر المقبل

يناقش زعماء الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، مرة أخرى، في ديسمبر/كانون الأول المقبل، أسعار الطاقة والاستجابة للوضع في السوق.

بروكسل، 22 أكتوبر - سبوتنيك . وبحسب الوثيقة الختامية لقمة الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أبقى المجلس الأوروبي الوضع (سوق الطاقة) قيد المراجعة، على أن يناقشه مرة أخرى في شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وكانت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، قد دعت، يوم الأربعاء الماضي، الاتحاد إلى وضع حد للمضاربة في أسواق الطاقة، موضحة أن المفوضية في طريقها إلى تعزيز الرقابة على أسواق الغاز والفحم المحلية.

وذكرت فون دير لاين، في الجلسة العامة للجنة الأوروبية، أنه، على المدى المتوسط والبعيد، تحتاج المفوضية إلى إنهاء المضاربة في أسواق الطاقة، لافتة إلى أن شركة "غازبروم" الروسية، تعد المورد الرئيسي للغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي، رغم أنها تفي بعقود طويلة الأجل مع المشترين، لكنها لم تستجب لارتفاع الطلب، على غرار ما فعلته، في السنوات السابقة.

ورجح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، بلوغ إمدادات الطاقة، بما في ذلك الغاز، من بلاده إلى أوروبا هذا العام مستويات قياسية، موضحا أن روسيا كانت ولا تزال موردا موثوقا للغاز إلى القارتين، الآسيوية والأوربية، حيث تفي بجميع الالتزامات بموجب العقود التي تبرمها.

ويشار إلى أن أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا قد تراجعت لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، إلى أقل من 1050 دولارا لكل ألف متر مكعب، وذلك وفقا لبيانات إنتركونتيننتال إكستشينج.

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