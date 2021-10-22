الكرملين لـ"سبوتنيك": خطاب بوتين بمنتدى فالداي لن يؤثر على علاقتنا بالغرب

أكد المتحدث باسم الكرملين، دمتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في منتدى فالداي الدولي للحوار، لن يؤثر على العلاقات الروسية مع الغرب، وأن موسكو ستظل جزءا من أوروبا.

موسكو، 22 أكتوبر - سبوتنيك . وصرح بيسكوف لوكالة " سبوتنيك "، بأن خطاب الرئيس الروسي في منتدى فالداي الدولي للحوار، مساء أمس الخميس، لن يؤثر بدوره على العلاقات الروسية مع الغرب.

وجاء تصريح دمتري بيسكوف ردا على إذا ما كان خطاب بوتين بالمنتدى والذي انتقد فيه النهج الغربي تجاه القضايا كافة سيؤثر بدوره على العلاقات مع القارة الأوروبية، مشددا على أن روسيا كانت وستظل جزءا لا غنى عنه من أوروبا.

وأشار بوتين إلى أن هيمنة الغرب على الشؤون العالمية تفسح المجال لنظام أكثر تنوعا، قائلا: "توازن القوى المتغير يفترض إعادة توزيع الحصص لصالح تلك البلدان النامية التي تشعر حتى الآن أنها مهملة. بعبارة صريحة، فإن هيمنة الغرب على الشؤون العالمية، والتي بدأت منذ عدة قرون وأصبحت شبه مطلقة لفترة قصيرة في نهاية القرن العشرين، تفسح المجال لنظام أكثر تنوعا".

ومن بين القضايا التي ركز عليها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في منتدى فالداي الدولي، الأزمة الغذائية حول العالم، موضحا أنه في عدد من الدول وحتى في مناطق بأكملها، تظهر أزمة غذائية بشكل دوري، معتقدا أن هذه الأزمة ستزداد خطورة في المستقبل القريب.

وفي السياق نفسه، أكد الرئيس الروسي أن قرار استبعاد طالبان (المحظورة في روسيا) من قائمة المنظمات الإرهابية، يفترض إتمامه على مستوى الأمم المتحدة، وأن بلاده ستتحرك في هذا الاتجاه، مشيرا إلى أن قرار إدراج الحركة في قائمة المنظمات الإرهابية تم اتخاذه على مستوى الأمم المتحدة.

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