الجيش النيجري يعلن تحييد 40 مسلحا بعد صد هجوم لهم على قرية حدودية مع مالي

أعلن الجيش النيجري، اليوم الجمعة، مقتل 40 عنصرا من الجماعات المسلحة، بعد صد هجوم على قرية بانيبانغو، قرب الحدود مع مالي.

الرباط، 22 أكتوبر - سبوتنيك . وأصدر الجيش النيجري بيانا تابعته وسائل إعلام محلية، أكد من خلاله تحييد أو مقتل 40 إرهابيا بعد نجاح دورية تابعة للقوات المسلحة النيجرية في التصدي لهجوم من قبل هذه الجماعات المسلحة، أمس الخميس، على مقربة من الحدود المالية في المنطقة الحدودية

وشن المسلحون هجوما على سوق في قرية ميالي بمقاطعة بانيبانغو الحدودية مع دولة مالي، حيث قتلوا أربعة أشخاص، كما أحرقوا عدة سيارات ونهبوا البضائع والمؤن في تلك القرية النيجرية.

ويشار إلى أن النيجر تعاني منذ العام 2015 من تزايد نفوذ وقوة تنظيمات إرهابية تتمركز في المناطق النائية في الجنوب والشرق، حيث الحدود مع دولة مالي.

ويذكر أن مالي، أيضا، تعاني من هجمات مستمرة ينفذها مسلحون ينتمون لتنظيم "نصرة الإسلام والمسلمين"، وهو التنظيم الذي يسيطر على أجزاء من شمال البلاد، منذ العام 2012، ولا تزال الهجمات المسلحة متواصلة على مالي، ومؤخرا، اتسع نطاقها من شمال البلاد إلى وسطها ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

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