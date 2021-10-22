بينيت: علاقتنا مع روسيا تشكل مقوما مهما في سياستنا الخارجية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الجمعة، إنه مستعد للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في منتجع سوتشي الروسي على البحر الأسود؛ لافتًا إلى أن العلاقة مع موسكو تشكل مقوما مهما في السياسة الخارجية الإسرائيلية، لمكانة روسيا الدولية والإقليمية.

وأكد بينيت، قبيل مغادرته إلى روسيا للقاء الرئيس بوتين، أن العلاقة بين روسيا وإسرائيل تشكل مقوما مهما في السياسة الخارجية الإسرائيلية.

وأضاف أن روسيا تتمتع بمكانة خاصة إقليميا ودوليا؛ كما أن وجود مليون مواطن في إسرائيل يتحدثون الروسية، يشكل جسرا بين البلدين.

وتستضيف مدينة سوتشي، اليوم الجمعة، محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت؛ وستتركز على تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الوضع في الشرق الأوسط.

ويتوقع أن يتم، خلال الزيارة، توقيع عدد من الاتفاقيات بين الدولتين، اللتين تحتفلان هذا العام، بالذكرى الـ 30 لإعادة العلاقات الدبلوماسية فيما بينهما.

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