محاولة لتفجير قطار ركاب في نيجيريا... صور وفيديو

أعلنت السلطات في نيجيريا أن انفجارا ألحق أضرارا بعربات في قطار ركاب وخط السكك الحديدية تحته، مما دفعها لتعليق الخدمات بين العاصمة أبوجا ومدينة كادونا شمالي البلاد.

وقالت شركة السكك الحديدية في نيجيريا، إن الانفجار وقع على خط أبوجا-كادونا، مساء الأربعاء، وأحدث تلفيات أيضا بخزان الوقود، لكنه لم يسفر عن أي إصابات.

BREAKING: Nigeria Railway Service suspends Abuja-Kaduna train service after a gun attack on a Kaduna bound passenger train and planting of explosive on the rail track on Wednesday. pic.twitter.com/4hHNcPvokH — #EndSARS (@aozforum) October 21, 2021

وأظهرت مقاطع فيديو وصور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي واجهة القطار الزجاجية وهي محطمة وعربات لحقت بها أضرار وأناسا يتفقدون الأجزاء المتضررة من خط السكك الحديدية.

ونقلت "رويترز"، عن مسؤول نيجيري، قوله إنه كان بالقطار وعزا الانفجار إلى هجوم "إرهابي"، لكنه لم يقدم دليلا.

BREAKING: Nigeria🇳🇬bandits Terrorists attack Abuja-Kaduna train,bomb track



Suspected terrorists,often referred to as bandits,have attacked Abuja-Kaduna train,forcing the train to stop midway.Killing numbers of the passengers including the train🚆driver #EndNigeriaToSaveLives pic.twitter.com/2j97Nhoxik — Biafra Mission TV (@biafra_mission) October 21, 2021

وذكر شاهد آخر كان على متن القطار أنه سمع دويا قويا أجبر القطار على التوقف، وعلى الفور انقطعت الكهرباء وتوقف نظام تكييف الهواء عن العمل.

ولم يصدر أي تصريحات رسمية من نيجيريا عن أسباب وقوع الانفجار حتى الآن.

Good News.

Abuja to Kaduna travellers.... this is what it is.

Train lately is the safest means of travelling in Nigeria 🇳🇬.

What this means is very soon they will start attacking travellers in the forest.

*Buhari truly happened to Nigeria 🇳🇬* Next level Change is what it is. pic.twitter.com/Te19tp99Vn — TEMPLE OF TRUTH. (@this_nigeria) October 21, 2021

وتعاني نيجيريا في شمالها الشرقي من عدم استقرار وانعدام الأمن، حيث تقوم جماعات مسلحة بخطف مئات الطلاب والمسافرين والقرويين مقابل فدى مما تسبب في ترويع السكان.

ويفضل بعض المسافرين استخدام القطارات في الانتقال بين المدن بعد تكرار جرائم الخطف على الطرق السريعة خاصة شمال غربي البلاد.

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